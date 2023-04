Nach drei vergeblichen Anläufen wird es wieder keine „Fete de la Musique “ in Germersheim geben. Grund ist, dass Helfer für die Organisation gefehlt haben. „Wir haben geworben und angesprochen, aber leider wollte sich niemand mit engagieren“, sagt Joachim Reinhard, der zusammen mit Karl Wamsganz und Kai Günther Schmidt die bisherige Arbeit übernommen hatte. Ziel war es mit der „Fete de la Musique“ Menschen in der Stadt zusammenzuführen und Musik in die Stadt bringen. Die drei werden auch keinen weiteren Versuch mehr unternehmen, das Festival in die Stadt zu bringen. Das Orga-Team ruft dazu auf, dass die Musiker, die bereit waren in Germersheim zu spielen, sich nun Kandel oder Landau zuwenden. Das Fest der Musik kommt ursprünglich aus Frankreich und wird am 21. Juni gefeiert. Berufs- und Amateurmusiker spielen dabei honorarfrei an verschiedenen Plätzen in einer Stadt.