Die Veranstaltung „No limits“ mit Joey Kelly am Freitag, 22. April, in der Gemeinschaftshalle ist kurzfristig abgesagt worden. Ein Ersatztermin soll noch bekanntgegeben werden. Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit, so der Veranstalter. Der Vortrag sollte Auftakt der 50-Jahr-Feier der Verbandsgemeinde Hagenbach sein.