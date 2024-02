Die letzten Stündlein der Schneider-Halle sind angebrochen. Nur noch Reste sind von Bellheims einst großer Multifunktionshalle zu sehen – und die auch nicht mehr lange. Seit Wochen laufen die Abrissarbeiten. Wenn sie abgeschlossen sind, sollen das Gelände am Spiegelbach eingeebnet und ein provisorischer Parkplatz angelegt werden. Auf dem sollen die Gäste der Gemeinde parken können, welche die Feierlichkeiten zum 1250. Ortsjubiläum in diesem Jahr besuchen. Danach soll an der Stelle eine neue Halle gebaut werden.