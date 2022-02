Eigentlich wollte der Gemeinderat nach dem langen und zähen Ringen um die Zukunft der Schneider-Halle diese schnellstmöglich abreißen und neu bauen. Doch nun wird es gemäß jüngstem Ratsbeschluss doch etwas länger dauern.

Jahrelang hat der Gemeinderat hart um die Entscheidung gerungen, ob die wegen Bau- und Brandschutzmängeln gesperrte Schneider-Halle generalsaniert oder abgerissen und (an anderer Stelle) neu gebaut werden soll. Mittlerweile hat das Pendel zugunsten des Abrisses ausgeschlagen. Der Neubau soll am Ortsrand erfolgen. Diskutiert wird noch, was am alten Hallenstandort geschehen soll. Den Bau einer kleinen Schulsporthalle hatte in der Vergangenheit Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) angeregt, nun sprach er allgemein vom möglichen Bau eines Schulgebäudes.

Der Germersheimer Architekt Michael Humbert ist vom Rat beauftragt, ein Konzept für die Grundschule vorzulegen. Diese hatte in der Vergangenheit über Raummangel geklagt und über den Wegfall der angrenzenden Schneider-Halle, die auch für den Schulsport zur Verfügung stand. In dem Zusammenhang informierte der Beigeordnete Rüdiger John darüber, dass die Mensa von der Ganztagsschule in einen der zwei Grundschulpavillons umziehen soll. Zudem werde der bisher in einem Raum der Grundschule probende Musikverein in die benachbarte Realschule plus umziehen. Die Arbeiten für den hier entstehenden neuen Probenraum liefen bereits. Der Wunsch der Grundschule, den durch den Auszug des Musikvereins frei werdenden Raum in ein Klassenzimmer umzuwandeln sei zunächst nicht so leicht zu erfüllen, wie gedacht. John begründete das mit der Forderung der Neustadter Landesbehörde SGD, die einen zweiten Fluchtweg an der Außenmauer verlangt habe. Dieses Problem ließe sich allerdings provisorisch lösen, durch eine Bautreppe – wenn die zuständige Stelle dies genehmigt.

Kostenentwicklung abwarten

Nach kurzer Diskussion beschloss der Rat einstimmig, zunächst Humberts Konzept abzuwarten. Darüber hinaus soll die Verwaltung mindestens drei Angebote für die Aufstellung eines Bebauungsplans für die neue Halle einholen und den wirtschaftlichsten Bieter beauftragen.

Abstand genommen wurde von der ursprünglichen Absicht, Angebote einzuholen für die Planung, Ausschreibung und Überwachung des Abrisses der Schneider-Halle. So hatte CDU-Fraktionssprecher Thorsten Metz vorgeschlagen, zwar Humberts Konzept abzuwarten, aber parallel dazu Angebote für den Abriss einzuholen. Bürgermeister Gärtner riet davon ab: Zum einen stünde die Gemeinde unter keinerlei Zeitdruck. Würde man jetzt ausschreiben, würden Betriebe Angebote abgeben, von denen man dann eines in einem überschaubaren Zeitraum annehmen müsse. Wenn man aber noch etwas abwarten würde, ließen sich Kosten sparen, weil die Preise in der Baubranche zurzeit sehr hoch seien. Die zu erwartenden Abrisskosten schätzte Gärtner auf mehrere 100.000 Euro. Für Abriss und Neubau der Schneider-Halle sind laut Sitzungsvorlage 2,7 Millionen Euro im Haushalt 2022 eingeplant.

Christian Hambsch (FDP), Chef der gleichnamigen Bellheimer Baufirma, stimmte Gärtner zu. In der Branche gehe man davon aus, dass das derzeitige sehr hohe Preisniveau nicht von Dauer sein wird; es werde erwartet, dass es im nächsten halben Jahr sinkt. Das überzeugte die Ratsmitglieder.