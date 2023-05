Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Parkplätze sind in manchen Straßen der Städte und Gemeinden im Landkreis Mangelware. Wenn ein Immobilienbesitzer die geforderten Parkplätze nicht nachweisen kann, gibt es entweder erstmal keine Baugenehmigung oder er erhält die Möglichkeit sich freizukaufen – also Stellplätze abzulösen. Das wird in Germersheim jetzt teurer.

Der Rechnungshof forderte die Stadt Germersheim in jüngster Zeit mehrfach auf, die Ablösesumme für Stellplätze zu erhöhen. Das sagte Bürgermeister