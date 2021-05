Ein brennender Papiereimer in einer Toilette einer Realschule/Gymnasium in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) konnte am Mittwochmittag rasch entdeckt und noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Der Brand wurde gegen 12.15 Uhr gemeldet. Alle 170 Schüler konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach den bisherigen Ermittlungen „dürfte der Papiereimer von einer bislang unbekannten Person angezündet worden sein“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zu dieser Zeit fanden Abiturprüfungen statt, die daraufhin abgebrochen wurden. Durch den Brand entstand lediglich geringerer Sachschaden