Das Land macht sechs Millionen Euro für mobile Lüftungsanlagen in Unterrichtsräumen locker. Fünf Geräte sind gerade bei den Abiturprüfungen am Europa-Gymnasium im Einsatz. Der Kreis möchte auch Schulmensen mit Luftreinigern aus dem Budget ausstatten.

Rund 160 Abiturienten schreiben am Europa-Gymnasium (EGW) gerade ihre schriftlichen Prüfungen. Um den Ablauf in der Corona-Pandemie so sicher wie möglich zu gestalten und Abstandsregeln einzuhalten, sitzen die Jugendlichen für einige Prüfungen in diesem Jahr zum ersten Mal in der großen Sporthalle der Schule. Der Schulleiter, Holger Hauptmann, hat sich wegen der großen Anzahl an Prüflingen schon im Herbst um bestmögliche Bedingungen für die Abiturienten gekümmert und Kontakt mit der Kreisverwaltung aufgenommen. „Wir haben tatsächlich seit Anfang Januar fünf Luftreinigungsgeräte an der Schule“, erzählt er. Sie wurden vom Kreis geliefert. Es handelt sich um UVC-Geräte, die Viren in der Luft durch Lichteinwirkung zerstören.

„Wir sind sehr froh, dass uns der Kreis Germersheim als Schulträger in dieser Angelegenheit unterstützt hat“, so Hauptmann. Die fünf Geräte seien jetzt im Januar übergangsweise in der Sporthalle im Einsatz, als unterstützende Maßnahme zusätzlich zum Lüften. Danach sollen sie fest in der Bibliothek und dem Medienraum installiert werden.

Nur zwei Schulen melden Bedarf

Der Kreis habe Ende Dezember alle Leiter der zwölf weiterführenden Schulen angeschrieben und gefragt, ob Bedarf an Luftreinigern bestehe, teilt die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Aktuell hatten bei den weiterführenden Schulen nur das Europa-Gymnasium Wörth sowie die Realschule plus Kandel Bedarf angemeldet.“ Für die Grundschulen ermitteln diesen die Städte und Verbandsgemeinden, die Träger sind. Auch ihnen seien die Förderanträge zugegangen. Insgesamt stehen dem Kreis 158.592 Euro aus dem Landesbudget für mobile Luftreiniger zu. Die Summe berechnet sich nach den Schülerzahlen.

Laut Land sollen mit den mobilen Geräten aus dem Förderprogramm nur Schulräume bestückt werden, die sich nicht gut lüften lassen – etwa wenn die Fenster nicht geöffnet werden können oder die Säle nur Oberlichter haben. Die Anlagen ersetzen „nicht das natürliche Lüften, sondern können in schlecht belüfteten Räumen einen Beitrag zur Reduzierung der Virenlast leisten“. Darauf weist der Kreis hin. Die meisten Leiter der weiterführenden Schulen hätten gehofft, dass man damit das Stoßlüften reduzieren kann. „Da dies nicht der Fall ist, war der Tenor, dass man keine Geräte brauche, da die Klassenräume über Fenster und Türen gut zu lüften seien“, teilt der Kreis mit.

Zuschuss auch für Mensen

Weitere Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Raum für den regelmäßigen Unterrichtsbetrieb benötigt wird. Schulmensen fielen bislang laut Kreis nicht unter diese Regel. Landrat Fritz Brechtel sah das aber problematisch: In einem Schreiben an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe er darauf hingewiesen, „dass Mensen für den regelmäßigen Schulbetrieb benötigt werden“. Außerdem würden dort – wie auch in anderen Aufenthaltsräumen – Schüler unterschiedlicher Klassen und Jahrgänge aufeinandertreffen. Entsprechend hoch sei das Infektionsrisiko beim Mittagessen. Brechtel hatte daraufhin eine „Anfrage auf Förderung der Schulmensen mit Luftreinigungsgeräten“ bei der Schulbehörde ADD gestellt. Am Dienstagnachmittag kam die Antwort: Das Land stimmt zu.