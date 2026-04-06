Lernen, jobben, loslegen: Was junge Menschen nach dem Abitur vorhaben und wohin ihre Wege sie führen.

Mathias, Schayenne und Haidar haben seit Kurzem ihr Abi in der Tasche. Ein sehr gutes. Sie gehören zu den besten ihres Jahrgangs an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rheinzabern. Die drei Schulabgänger haben konkrete Pläne und blicken entschlossen auf das, was nun kommt.

Haidar Chaalan (20) lernt immer noch jeden Tag. Nicht fürs Abitur, sondern für den Medizinertest. Das ist die Eignungsprüfung fürs Medizinstudium. Der junge Mann hat ein Spitzen-Abi, Durchschnitt 1,3. Der Numerus clausus ist aber an vielen Unis so hoch, dass es sogar damit eng werden könnte. Das Auswahlverfahren ist vielschichtig, der Test kann die Note aufwerten. Heidelberg, das könnte sich der Rheinzaberner gut vorstellen. Heimatnah studieren – das würde auch Schayenne und Mathias gefallen.

„Die Pfalz ist mein Zuhause. Ich fühl’ mich hier einfach wohl“, sagt Schayenne Rabenstein. Die 18-Jährige aus Hatzenbühl hat ebenfalls einen Einser-Schnitt und möchte Verfahrenstechnik, Chemie- oder Bio-Ingenieurswesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) studieren, vielleicht später im pharmazeutischen Bereich arbeiten. „Ich müsste dann auch nicht umziehen“, sagt sie über den Studienort in der Nähe.

Freiheit und Ängste

Auch Mathias Tenorio-Tomé zieht es über den Rhein an die Karlsruher Forschungsuni. Chemische Biologie hat er sich vorgenommen. Beide Fächer fand der Jockgrimer in der Schule „ziemlich cool“, Bio war neben Englisch und Geschichte eines seiner Leistungsfächer. Plan B ist ein Lehramtsstudium. Die Mittelstufe lief für den 20-Jährigen noch nicht so rund. Die zehnte Klasse hat er wiederholt, ist dann auf die IGS gewechselt. „Die Oberstufe hat richtig Spaß gemacht“, erzählt Mathias Tenorio-Tomé. Am Ende hat er eine Abi-Note von 1,6 geschafft. Lehrer hätten großen Einfluss auf die Motivation von Schülern – darin sind sich alle drei einig.

„Krass, jetzt ist es einfach vorbei“, beschreibt Schayenne das Gefühl, nach 13 Jahren mit der Schule fertig zu sein. Die Anspannung der letzten Monate falle weg, aber es fehle auch Routine. „Man weiß, dass man einen neuen Lebensabschnitt angeht“, ergänzt Haidar Chaalan. Dieser sei mit Freiheiten, aber auch mit Ängsten verbunden, etwa durchs Studium zu rasseln oder Freunde aus den Augen zu verlieren. Auch steigende Kosten und die Finanzierung des Studiums sowie Aufrüstung und Kriege beschäftigen die jungen Leute. Schayenne blickt mit „Respekt vor dem Unbekannten“ in die Zukunft.

Jobben fürs Studium

Bis zum Studienbeginn will die Schulabgängerin noch etwas Geld verdienen. Sie jobbt bei einem Hausmeister-Service und möchte im Sommer einen größeren Ferienjob an Land ziehen. In den letzten Wochen, der intensiven Vorbereitungsphase aufs Abi, sei unter anderem der Sport zu kurz gekommen. Besonders für Mathe habe sie viel lernen müssen, erzählt die junge Frau, die außerdem Englisch und Erdkunde als Leistungskurse hatte und mit einer Abi-Note von 1,8 die Schule beendet hat. Manchmal wollte sie nach dem Lernen einfach nur Ruhe haben. Schayenne Rabenstein engagiert sich auch bei den Maltesern in ihrem Heimatort.

Mathe, Bio, Erdkunde waren die Fächer von Haidar Chaalan. „Mathe war schwieriger als erwartet“, sagt er. Er konzentriert sich in den nächsten Wochen auf den Medizinertest – „mit Übung und Fleiß kann man die Fragen gut meistern“ – und hilft in der Lagerlogistik der elterlichen Firma aus. Entspannen kann er beim Joggen oder im Fitnessstudio, erzählt der Abiturient. Mathias Tenorio-Tomés großes Hobby ist E-Sport, professionell organisierte Wettkämpfe mit Videospielen. Dadurch hat er schon einen Fuß in der KIT-Community. Denn der Jockgrimer nimmt unter anderem an Turnieren der E-Sport-Hochschulgruppe teil.

Zum Glück kein Wehrdienst

Analytisches Denken, Selbstmanagement und Stressbewältigung – diese in der Schule erlernten Kompetenzen wollen die drei Abiturienten mit ins Studium und was danach kommt, nehmen. „Wir haben alle das gleiche Mindset“, meint Haidar. Alle drei hätten „ein gewisses Sicherheitsbedürfnis“ und wollen schnell ihre Ziele erreichen. Er sei froh, dass er zu dem letzten Jahrgang gehört, der noch nicht für den Wehrdienst gemustert wird. Mathias denkt ähnlich: „Ich hätte es nicht freiwillig getan“, sagt der 20-Jährige. Viele junge Menschen empfänden den Wehrdienst als Zwang und wollen „nicht Gewalt mit Gewalt bekämpfen“, fügt Schayenne an.

Die IGS Rheinzabern hatte dieses Jahr 23 Abiturienten. Es sei schon komisch, dass man die Anderen nun nicht mehr jeden Tag sieht, nicht mehr jeden Tag mit ihnen lachen kann, sagen die Einser-Absolventen. Eine große gemeinsame Party steht aber noch an: Der Abi-Ball wird in Leimersheim mit allen Abgängern und deren Familien gefeiert.

Die Serie

Viele junge Menschen haben gerade ihr Abitur gemacht. Wir sprechen mit Jahrgangsbesten über ihre Ziele und Pläne nach der Reifeprüfung.