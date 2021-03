Nach Vorgabe der Landesregierung besteht bei einer Inzidenz über 100 kein Raum für weitere Lockerungen. Dies bedeutet weiterhin Einschränkungen in der Gastronomie. Viele Restaurants bieten deshalb weiterhin einen Abhol- und Lieferservice an. Der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim weist auf die Abhol- und Lieferdienste hin. Auf der Webseite https://www.suedpfalz-tourismus.de/aktuelles/hinweise-zum-corona-virus/abhol-und-lieferservices.html gibt es eine Übersicht der Gastronomiebetriebe und Erzeuger in der Südpfalz, die aktuell Bestellungen online oder telefonisch entgegen nehmen und einen Abhol- und/oder Lieferdienst anbieten. Die Liste ist auch über die Seite der Kreisverwaltung www.kreis-germersheim.de/coronavirus verlinkt. Auch auf der Facebookseite des Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim https://www.facebook.com/SuedpfalzTourismus/ werden aktuelle kulinarische Angebote beworben. Die Hofläden in der Südpfalz haben nach wie vor geöffnet. Eine Übersicht gibt es unter www.suedpfalz-tourismus.de oder in der Einkaufsbroschüre „Hofläden und Winzer in der Südpfalz“. Diese ist kostenlos erhältlich beim Südpfalz-Tourismus, info@suedpfalz-tourismus.de.

Mitgliedsbetriebe im Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim, die einen Abhol- und Lieferservice anbieten und bislang noch nicht gelistet sind, können ihr Angebot gerne per E-Mail an info@suedpfalz-tourismus.de senden.