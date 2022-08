Das Problem, dass Radtouristen nach einer langen Fahrt am Campingplatz Sondernheim abgewiesen werden, „besteht schon seit langem“, schreibt Erhardt Vortanz als ADFC-Vorstandsmitglied in einer Stellungnahme zum RHEINPFALZ-Bericht „Radtouristen müssen weiterfahren“, erschienen am 25. August. Für einen Teil der Radtouristen könne er als Mitglied des „Übernachtungsverzeichnis ADFC-Dachgeber“ eine Lösung anbieten. Wir bieten zwei Plätze im Gästezimmer oder alternativ das Zelten in unserem Garten an. „Natürlich können auch Dusche und WC genutzt werden“, schreibt Vortanz. Das alles gelte für eine Nacht und bevorzugt nach Voranmeldung. Seine E-Mail und Telefonnummer finden Radtouristen im Gastgeberverzeichnis des ADFC-Dachgebers. Vortanz schränkt aber ein: „Natürlich können wir nicht alle in GER-Sondernheim abgewiesenen Radtouristen aufnehmen, aber es wenigstens denen, die Mitglied im ADFC-Dachgeber sind, anbieten. Ab Sondernheim sind es Vortanz zufolge rund 12 Kilometer bis zu seinem Haus. Alle Mitglieder des ADFC-Dachgebers bieten uns ja an ihrem Wohnort die gleiche Übernachtungsmöglichkeit. Infos gibt es unter https://dachgeber.de.