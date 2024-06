Das Problem, dass manche Kunden gleich den ganzen Einkaufswagen stehlen, kann nur über Strafen oder mechanisch gelöst werden.

Rund 150 Euro kostet ein Einkaufswagen. Regelmäßig werden diese entwendet, werden von Kunden gestohlen. Zurückgebracht werden sie in den wenigsten Fällen. Erst wenn es zu wenige Einkaufswagen in den Depots der Discounter und Supermärkte gäbe, wenn sich Kunden keinen Wagen holen könnten, um einkaufen zu können, würde vielleicht reagiert werden. Will die Stadt nicht, dass das Image weiter leidet, muss sie mehr Druck auf Discounter und Vermieter der Immobilien ausüben. Oftmals geht dies leider nur über das Geld.

Dabei sind es – wie so oft – einige Wenige, die sich nicht an Regeln halten. Das Phänomen der wild abgestellten Einkaufswagen gibt es in jeder Stadt. Und vor allem da, wo viele Menschen mit wenig Geld wohnen, die vielleicht kein Auto besitzen. Doch kann man Einkäufe auch in Taschen nach Hause tragen, oder, falls vorhanden, mit einem Fahrrad transportieren. Eigentlich muss bei diesen bequemen Menschen angesetzt werden, die den Diebstahl begehen. Doch das wird nicht gemacht. Ausreden gibt es dafür viele.

Also bleibt nur, Einkaufswagen umzurüsten, so dass sie nicht mehr vom Gelände gefahren werden können. Es gibt Sperren, die ein Weiterschieben des Wagens verhindern. Doch bis vielleicht irgendwann einmal eine Sperre kommt, leidet das Image der Stadt weiter. Die Diebe der Einkaufswagen kümmert das nicht. Diese identifizieren sich eh’ weniger mit der Stadt.