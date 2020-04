Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Wahlen für die Verbandsgemeinderäte, die sich im Frühjahr 1972 Jahren in den neu gebildeten Verbandsgemeinden erstmals konstituierten, waren im Vorfeld Besuche prominenter Politiker im Landkreis zu verzeichnen. So diskutierte der damalige rheinland-pfälzische Sozialminister Dr. Geißler mit Bürgern und Kommunalpolitikern in Rülzheim, während der Bundestagsabgeordnete Klaus von Dohnanyi in Bellheim über die Bildungspolitik der Bundesregierung sprach.