Das Feuer, bei dem vergangene Woche ein landwirtschaftlicher Unterstand in der Nähe der Kehlstraße abgebrannt ist, wurde vorsätzlich gelegt. Davon gehen Staatsanwaltschaft und Polizei mittlerweile aus. Bei den Ermittlungen wurde laut Pressemitteilung ein Brandsachverständiger hinzugezogen. In dem Unterstand waren Fahrzeuge und Anhänger gelagert, die teilweise ausgebrannt sind. Die Schadenshöhe liegt über 100.000 Euro.

Die Kripo bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Kriminalinspektion Landau, Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an Kilandau.k41@polizei.rlp.de wenden.