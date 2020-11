Anfang Dezember, in der 50. Kalenderwoche, werden die Abfallkalender für das Jahr 2021 im Landkreis Germersheim an die Haushalte verteilt. Der gedruckte Müllkalender enthält alle Leerungstermine für Abfallgefäße bis 240 Liter Volumen. Zudem informiert der Kalender über die Termine und Standorte der mobilen Problemmüllsammlung und die Öffnungszeiten der drei Wertstoffhöfe sowie der stationären Problemmüllsammelstelle im Landkreis. Die beiden kostenlosen Sperrmüllabholungen pro Jahr sind ausschließlich „auf Abruf“. So dass man weitgehend nach seinem persönlichen Bedarf den Termin der Sperrmüllentsorgung planen kann. Um einen Sperrmülltermin zu erhalten genügt es, sich bei der Entsorgerfirma SUEZ Süd GmbH, Rülzheim telefonisch (0800-2 67 62 66) oder schriftlich (z.B. per Mail) für die Sperrmüllabfuhr anzumelden. In der Regel wird der angemeldete Sperrmüll dann innerhalb der darauf folgenden drei Wochen abgeholt.

Wer keinen Kalender in seinem Amtsblatt vorfindet kann sich ab Montag, 14. Dezember, ein Exemplar bei der Kreisverwaltung Germersheim oder bei seiner Verbandsgemeinde- beziehungsweise Stadtverwaltung abholen. Die Internetversion des Abfallkalenders ist bereits jetzt unter www.abfallwirtschaft-germersheim.de zu finden und zwar unter dem Punkt „Online-Service“.