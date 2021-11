Wann wird welcher Müll abgeholt? Diese Frage beantwortet der Abfallkalender des Kreises, der Anfang Dezember, in der 49. Kalenderwoche, an die Haushalte verteilt wird. Der gedruckte Abfuhrkalender 2022 enthält alle Leerungstermine für Abfallgefäße bis 240 Liter Volumen. Außerdem informiert der Kalender über die Termine und Standorte der mobilen Problemmüllsammlung und die Öffnungszeiten der drei Wertstoffhöfe, sowie der stationären Problemmüllsammelstelle im Landkreis. Auch die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Entsorgungspartner-Firmen Prezero Süd, Remondis sowie Süd-Müll sind dort vermerkt. Die beiden kostenlosen Sperrmüllabholungen pro Jahr sind ausschließlich „auf Abruf“ persönlich planbar. Wer keinen Kalender in seinem Amtsblatt vorfindet, kann sich ab Montag, 13. Dezember, ein Exemplar bei der Kreisverwaltung Germersheim, bei seiner Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltung abholen. Die Internetversion des Abfallkalenders ist bereits jetzt unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft. Dort ist auch der Abfallkalender als .pdf hinterlegt und kann bei Bedarf ausgedruckt werden.