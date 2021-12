Auch im kommenden Jahr 2022 werden die Müllgebühren im Landkreis Germersheim nicht angehoben. Das gilt auch bei der Anlieferung von Abfällen auch Sperrmüll auf den Wertstoffhöfen des Landkreises. Das hat der Kreistag beschlossen.

Beibehalten werden soll auch die Annahmeregelung für Kleinmengen. Demzufolge werden Anliefergebühren bei Renovierungsabfällen erst ab einer Entsorgungsgebühr von vier Euro berechnet. Das bedeutet zum Beispiel, dass Mengen von bis zu sieben Zehn-Liter Eimern Bauschutt (also 70 Liter) oder 200 Liter Baualtholz kostenfrei angeliefert werden können. Erst eine darüber liegende Anlieferungsmenge wird berechnet.

Der Jahresabschluss der Abfallwirtschaft für 2020 weist nach Mitteilung der Kreisverwaltung einen Verlust von rund 954.000 Euro aus. Der Jahresetat der Abfallwirtschaft für 2022 liege bei rund 13,85 Millionen Euro. Diesen errechneten Aufwendungen für 2022 stehen geplante Einnahmen in Höhe von rund 12,21 Millionen Euro gegenüber. Diese speisen sich hauptsächlich aus den Abfallgebühren sowie den Erlösen auf dem Wertstoffmarkt. Schwankungen bei den geschätzten Einnahmen sind durch Preisbewegungen auf dem Rohstoffmarkt und durch Nachfrageschwankungen am Müllheizkraftwerk in Pirmasens möglich.

Sowohl der Jahresverlust aus 2020 und der erwartete Jahresverlust für 2022 in Höhe von 866.130 Euro werden laut Kreisverwaltung in voller Höhe aus dem Gewinnvortrag und der allgemeinen Rücklage der Vorjahre abgedeckt. „Somit können die Gebühren stabil gehalten werden und eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich. Die Abfallwirtschaft bleibt schuldenfrei.“