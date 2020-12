Die Müllgebühren im Kreis Germersheim werden im kommenden Jahr nicht angehoben. Der Kreistag hat in der Vorlage des Abfallwirtschaftsausschusses zugestimmt. „Seit bereits 19 Jahren wurden die Gebühren nicht erhöht. Sie konnten in diesem Zeitraum sogar etwas abgesenkt werden“, so Landrat Fritz Brechtel. „Auch im Bereich der Anlieferung von Abfällen auf den Wertstoffhöfen des Landkreises werden die Gebühren nicht erhöht werden.“ Außerdem bleibe die Anlieferung von Sperrmüllabfällen für die Kreisbürger kostenfrei. Auch die Annahmeregelung für Kleinmengen für Baustellenabfälle habe sich bewährt und wird beibehalten.