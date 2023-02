Anbau, Umbau, Neubau? Diese Varianten sollen nun die PIA-Architekten aus Karlsruhe auch hinsichtlich der Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Minfeld untersuchen. In die Überlegungen einbeziehen will man auch die Möglichkeit einer Aufstockung am vorhandenen Standort in der Kindergartenstraße. Geprüft werden soll auch der eine Sanierung und der Umbau des bisherigen Sparkassengebäudes, das im Süden an das Grundstück des Kindergartens angrenzt.

Auch ein Neubau an einem ganz anderen Standort soll geprüft werden, so der einstimmige Beschluss des Ortsgemeinderates bei seiner Sitzung am Montagabend. Das Architekturbüro PIA ist auch beauftragt, die Planung für die Erweiterung der Minfelder Grundschule zu erstellen, wie Ortsbürgermeister Martin Volz (FWG) mitteilte. Nach seinen Angaben müssen auf Dauer die Voraussetzungen für den Betrieb einer viergruppigen Kita geschaffen werden. Hierzu muss Minfeld viel Geld in die Hand nehmen, auch weil die gesetzlichen Anforderungen zwischenzeitlich gestiegen sind. Für die Variantenuntersuchung bezüglich des Kindergartens wird das Büro einen Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 Euro bekommen. Wenn die Ergebnisse vorliegen, will der Rat erneut in die Diskussion einsteigen.