Andreas Holden ist seit Dienstag mit einem Oldtimer-Moped unterwegs nach Schweden. Nach wenigen Tagen macht die Vélosolex Zicken.

„Platten mitten in der Pampa“ meldete am Donnerstagabend der Minfelder Andreas Holden, der mit seiner „Vélosolex“ unterwegs ins schwedische Mellerud ist. Der Ort liegt rund 1500 Kilometer von Minfeld entfernt, Holden hat sich also etwas vorgenommen. Nach der ersten Station in Darmstadt ging es am Mittwoch immerhin bis Gießen. Was ihm bald zu schaffen machte, waren die beiden Packtaschen hinten und das Gewicht des Motors vorne. Ein Wackeln des geschraubten Rahmens gab ihm zu denken.

Aber der 69-Jährige setzte die Fahrt fort, auch wenn er sein Vélosolex hin und wieder unterstützen musste. Anstrengende Beinarbeit! Denn die 0,7 Pferdestärken hätten sich vor allem an Steigungen doch eher als „Ponystärken“ erwiesen, berichtet er. Und dann auch noch ein Speichenbruch rund 19 Kilometer vor Kassel. War das der Grund für das „Rumgeeiere“ des Vélosolex?

Die „schwarze Lady“ erklimmt die Berge

Gut, dass in Kassel ein Schulkamerad von ihm wohnt und er die Speichen bei einem Solexhändler bestellen konnte. Ein Fahrradhändler zeigte sich sehr hilfsbereit und überließ ihm zudem einen Spanner für die Speichen, die am anderen Tag mit der Post kommen sollten. Doch das Warten war vergebens: Die Post kam ohne Speichen. Nun musste improvisiert werden, und auch Gepäck, das anfangs für Probleme sorgte, wird bis auf das Notwendigste zurück gelassen.

Die Route ist auf die Rückseite seines T-Shirts gedruckt. Foto: Hock

„Die schwarze Lady zieht besser am Berg, von denen es besonders viele gibt“, notiert unser Solex-Pilot in seinem Online-Tagebuch. Andreas Holden muss „viel strampeln“, ehe er am Samstagabend in der Jugendherberge in Nordheim eingecheckt hat. Noch liegt ein schönes Stück bis zu seinem Ferienhaus in Mellerud vor ihm, doch das Wetter soll besser werden und sein Moped, Baujahr 1985, muss nicht mehr so viel Gewicht transportieren.