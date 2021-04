Am Freitag war der letzte Tag eines verrückten Schuljahres. Wie es nach den Ferien in den Klassensälen weitergeht, weiß jetzt noch keiner wirklich. Gerade bei künftigen Erstklässlern und ihren Familien schürt das Unsicherheit. Beim Präsenzunterricht sollen jedenfalls jüngere vor älteren Schülern Vorrang haben.

Nele freut sich, dass sie endlich in die Schule kommt. Sie hat ihren Ranzen mit Pferdchen längst zuhause und mit ihrer Mama Carmen die Schultüte mit Ponymotiv gebastelt. Die Sechsjährige ist das jüngste Kind in der Familie. Die Gschwinds haben schon zwei Einschulungen mitgemacht. Die nächste wird anders.

Bis vergangene Woche, vor der 10. Corona-Verordnung des Landes, wussten die Eltern nur, dass die Einschulung auf jeden Fall stattfinden soll. „Wann, wie und wo war lange nicht klar“, erzählt die 39-jährige Mutter. Jetzt steht der Termin, am zweiten Tag nach den Sommerferien. Es wird eine kurze Feier in der Schulturnhalle geben, danach gehen die 23 Abc-Schützen in den Klassensaal. Soweit ist alles wie immer. Doch die Feierrunde mit Maskenpflicht fällt kleiner aus als sonst. Nele und die Anderen dürfen zwei Leute mitbringen. Der Gottesdienst und die Bewirtung sind gecancelt.

Ein Plan B liegt in der Schublade

Carmen Gschwind kann damit gut leben. „Ich finde, es ist das Bestmögliche, was man im Moment aus der ganzen Situation herausholen kann“, sagt sie. Sie arbeitet als Erzieherin und weiß, wie schnell sich die Lage ändern kann und dass Entscheidungen immer wieder neu an das Corona-Infektionsgeschehen angepasst werden müssen. Nele wird in Hördt eingeschult, es gibt nur eine erste Klasse. Für größere Grundschulen ist dieser Tag eine größere Herausforderung. Die Schulaufsichtsbehörde ADD lässt den Lehrern Spielraum, wie sie den ersten Schultag gestalten. „Vorstellbar wäre eine Einschulung an unterschiedlichen Tagen oder ein Verzicht auf eine große Feier mit allen Erstklässlern und deren Familien“, teilt die Pressereferentin Miriam Lange mit.

In kleinerem Rahmen als sonst wird etwa an der großen Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel gefeiert. Vier erste Klassen, um die 80 Kinder, stehen in den Startlöchern. Die Einschulung findet nach derzeitigem Stand wie bisher am Dienstag nach den Ferien statt. Aber diesmal nicht für alle gleichzeitig: Jeweils zwei Klassen werden parallel eingeschult, die anderen beiden zeitversetzt, erzählt die Rektorin Beate Lehr. Man trifft sich im Pausenhof – auch das war schon immer so, diesmal mit mehr Abstand und weniger Gästen. Wenn sich die Corona-Entwicklung verschärfe, gibt es einen Plan B.

Die Gruppendynamik in der Kita fehlt

Dass die schulärztliche Untersuchung wegen Corona ausgefallen ist, findet Carmen Gschwind nicht so dramatisch. Schade sei, dass das Vorschulprogramm in der Kita, nur abgespeckt möglich war. Statt des Sprachtrainings in kleinen Gruppen konnten die Eltern selbst mit den Kindern zuhause Lautierung üben. „Wir haben wöchentlich Pläne verschickt. Aber die Gruppendynamik hat halt gefehlt.“ Der Abschlussausflug wurde abgesagt, genauso wie das Schulwegtraining mit dem Polizisten. „Eigentlich waren mehrere Schnuppertage an der Schule geplant“, erzählt die Erzieherin. Spaziergänge, gemeinsamer Sportunterricht. „Die Lehrer hatten sich richtig tolle Sachen überlegt. Dann kam Corona.“

Homeschooling für Abc-Schützen „geht gar nicht“

Die letzten Monate mit Heimunterricht für die elf- und zwölfjährigen Geschwister und mit Kita-Notbetrieb waren stramm für die dreifache Mutter. „Wir Eltern können zwar viel auffangen“, meint sie. „Aber irgendwo hören die Kapazitäten auf.“ Deshalb hofft sie darauf, dass die Infektionszahlen den Regelbetrieb in den Schulen nach den Sommerferien zulassen. So plant es zumindest die rheinland-pfälzische Bildungsministerin. Das heißt, dass Abstandsregeln in den Klassensälen fallen und alle Klassen wieder gemeinsam unterrichtet werden. Carmen Gschwind weiß aus ihrer Arbeit als Erzieherin, dass ein Regelbetrieb in der Praxis schwierig umzusetzen ist. An Kitas und an Schulen. Aber gerade für Abc-Schützen sei Präsenzunterricht unverzichtbar: „Homeschooling für Erstklässler geht gar nicht.“ Die Kinder müssten erstmal hautnah erfahren, was Unterricht bedeute und schulische Strukturen kennenlernen.

Auch die Schulbehörde weiß, dass Fernunterricht besonders für Erstklässler und Schulwechsler problematisch ist. Deshalb sollen Schüler „der künftigen ersten und fünften Klassen auch bei weiter bestehenden Abstandsregeln grundsätzlich durchgängig Präsenzunterricht erhalten“. Müsse entschieden werden, welche Klassenstufen zurück ins Klassenzimmer kommen, sollen laut ADD jüngere vor älteren Jahrgängen Vorrang haben.