Nach dreijähriger Corona-Pause findet in Bellheim am dritten Juli-Wochenende wieder ein Brauereifest statt. Neben dem Feiern mit viel Musik geht es im Brauereihof auch darum: Bier und andere Getränke von Park & Bellheimer.

An zwei Tagen, Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, lädt die Brauerei Gäste aus der Region bei freiem Eintritt zu sich in die Karl-Silbernagel-Straße nach Bellheim ein. Der Startschuss für das Festwochenende fällt am Samstag, um 17 Uhr. Den musikalischen Auftakt macht die „Ingrid Schwarz Band“ mit Coversongs. Gegen 21 Uhr erinnert „ABBA99“ mit ihrer Show an die schwedische Kultband. Danach heißt es am Bellheimer Nachthimmel wieder Feuer frei. Gegen 23 Uhr werden die Funken sprühen und die Festbesucher mit einem Feuerwerk verzaubern. Im Anschluss soll es „eine ausschweifende Zugabe der Ingrid Schwarz Band“ geben.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr auf dem Brauereihof weiter. Die mobile Akustikband Esprit spielt „Evergreens“. Ab 13 Uhr heizt auf der Festbühne die Partyband Buzz rund um John Seegert den Gästen ein. Am späteren Nachmittag treten „Die jungen Zillertaler“ auf und geben einen Überblick auf ihr Repertoire aus Schlager und fetziger Volksmusik. Durchs Programm führt der Bellheimer Haus- und Hof-Moderator Peter Kühn.

Fast kein Platz mehr frei. Bei gutem Wetter ist der Andrang riesig im Brauereihof in der Karl-Silbernagel-Straße. Archivfoto: van

Bei einer der Brauereiführungen am Sonntag, 11 bis 14 Uhr, kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen und darüber informieren, wie das Bier gemacht wird, vom Tank ins Fass beziehungsweise in die Flasche und in den Kasten und zum Kunden kommt.

Auch für die Kinder wird es nach Mitteilung der Brauerei am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm geben.

Info

Brauereifest am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, im Hof der Brauerei in Bellheim, Karl-Silbernagel-Straße 20-22. Samstag, 17 Uhr, Party pur, ab 17.30 Uhr „Ingrid Schwarz Band“, gegen 21 Uhr ABBA99, gegen 23 Uhr Feuerwerk, gegen 23.15 Uhr „Ingrid Schwarz Band“. Sonntag, 11 Uhr, Festbeginn und Start der Brauereiführungen bis 14 Uhr, ab 11.30 Uhr „Esprit - die mobile Akustikband“, gegen 13 Uhr Partyband Buzz, gegen 15 Uhr „Die jungen Zillertaler“; Kinderprogramm.