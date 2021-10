Die Brücke auf Höhe der Abfahrt/Auffahrt der Bundesstraße 10 in Maximiliansau wird am Dienstag, 5. Oktober, überprüft. Deshalb ist an diesem Tag an dieser Stelle weder die Auffahrt auf die B10, noch die Abfahrt von der Bundesstraße möglich. Das teilte die Verwaltung jetzt mit. Eine Umleitung wird ausgeschildert.