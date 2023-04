Der Verein „Loschter Handkeesfest“ hat kürzlich sein Programm für das anstehende Fest am Wochenende und dem „Tag der Arbeit“ auf dem Platz im Maiblumenwald vorgestellt. Die Schankwirtschaften öffnen am Samstag, 29. April, von 14 bis 23 Uhr. Live-Musik gibt es mit MEP-Live von 19 bis 22.30 Uhr. Am Sonntag, 30. April, geht es früher los. Speisen und Getränke gibt es von 10 bis 23 Uhr. Der Musikverein Weingarten gibt von 11.30 bis gegen 13 Uhr ein Platzkonzert. Am Montag, 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“ , wird das Fest von 9 bis 20 Uhr gefeiert.