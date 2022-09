Kerwe in verkürzter Form gibt es am Wochenende in Winden. Im Hof von Bürgerhaus und Dorfladen bieten der Sportverein Germania am Samstag, 17. September, ab 17 Uhr Steaks und Bratwurst an. Beim protestantischen Kirchenchor darf man sich samstags und sonntags mit Kaffee und Kuchen bedienen und der Tennisverein verkauft an beiden Tagen Flammkuchen. Sonntags, 18. September, lädt Pfarrer Henning Lang um 10.30 Uhr zum Gottesdienst im Hof des Dorfladens ein. Zum Mittagessen gibt es bei den Landfrauen „Fläschknepp", Schnitzel und ein vegetarisches Gericht. Außerdem steuert der Förderverein der Feuerwehr Crêpes und Waffeln bei. Aufgebaut sind wie immer auch ein Kinderkarussell, ein Süßwaren- und ein Pfeilwurfstand. Ortsbürgermeister Peter Beutel freut sich über viele Besucher. Der allgemeine Mangel an Personal zwingt die örtlichen Vereine dazu, am Kerwemontag auf ein Bewirtungsangebot zu verzichten.