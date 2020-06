Die nächste Baustelle ist in Sichtweite: Ab Montag, 29. Juni, beginnen die Vorbereitungen für die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Karlsruhe-Knielingen und der Rheinbrücke Maxau. Nach Angaben des Regierungspräsidium Karlsruhe werden eine Behelfsüberfahrt errichtet, Schilder aufgestellt und die Mittelstreifen-Überfahrten geöffnet, die für die spätere Verkehrsführung erforderlich sind. Hierfür ist es notwendig, jeweils den linken oder rechten Fahrstreifen für den Verkehr zu sperren. Die Vorarbeiten zur eigentlichen Baustelle sollen in verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 15 Uhr oder nachts durchgeführt werden, kündigte das Regierungspräsidium an.

Bauzeit beginnt mit den rheinland-pfälzischen Sommerferien

Zu Beginn der rheinland-pfälzischen Ferien geht es dann richtig los: Voraussichtlich ab Montag, 6. Juli, wird der Verkehr für die Bauzeit umgeleitet. Da die Anschlussstellen 10 (Miro) und 11 (Stora Enso/Verkehrsübungsplatz) im Baufeld liegen, wird es fünf Bauabschnitte geben, in denen jeweils zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen.

Bei den ersten drei Abschnitten wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wörth erneuert. Im dritten Bauabschnitt wird es erforderlich, die Anschlussstelle 11 in Fahrtrichtung Karlsruhe für circa zweieinhalb Wochen zu sperren, kündigte das Regierungspräsidium an. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In den Bauabschnitten vier und fünf wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe erneuert.

Radweg Richtung Karlsruhe durchgängig gesperrt

Gesperrt werden muss der südliche Radweg in Fahrtrichtung Karlsruhe während der gesamten Bauzeit, kündigte das Regierungspräsidium an. Der Radverkehr wird abseits der B10 umgeleitet.

Nach Angaben des Regierungspräsidium Karlsruhe werden die Arbeiten an der Baustelle voraussichtlich bis Mitte September 2020 andauern. Die Erneuerung soll rund 1,7 Millionen Euro kosten und werde vom Bund getragen.