Nun wurde wieder ein Plätzchen in Germersheim gefunden, an dem Künstler eine freie Bühne für ihre Darbietungen bekommen. In Anknüpfung an die ehemals erfolgreichen Open-Mic-Veranstaltungen in der Klosterstraße wird die Offene Bühne Germersheim von nun an im Haus des Vereins Interkultur Germersheim im Lamotte-Park stattfinden. Vier Veranstaltungen sind in diesem Jahr geplant, mit der ersten will man bereits am Montag, 8. Mai starten.

Vier Akteure aus unterschiedlichen Bereichen, darunter Liedermacher, Cover-Bands, Comedians, Kabarettisten, Autoren, oder Zauberer, ob sie ihrer Kunst nun als Hobby oder beruflich nachgehen, werden pro Abend auftreten. Die Künstler reisen aus unterschiedlichen Regionen nach Germersheim, um das Publikum zu unterhalten. Deshalb sind alle interessierten Mitbürger eingeladen, zur Offenen Bühne Germersheim zu kommen.

Termin



Offene Bühne, Montag, 8. Mai, 20 Uhr, Interkultur Germersheim, Reduitstraße 10 (südliches Reduit im Lamotte-Park), Germersheim. Eintritt frei (der Hut wird umgehen). Platz-Reservierungen unter 07274 6190 oder office@attk.de, Künstler-Bewerbungen unter offenebuehne@verein-interkultur.eu