Das Angebot ist offenbar ausgereizt: Ab Mittwoch dürfen in der Südpfalz keine neuen Teststellen mehr eröffnet werden. Die Versorgung mit kostenlosen Bürgertests habe in manchen Regionen das Maximum erreicht, teilt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) mit. Im landesweiten Schnitt gebe es in jedem Kreis oder jeder Stadt 69 Teststellen. Nur noch in ländlichen Gebieten werden neue Testzentren zugelassen. In den Kreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau gilt hingegen ab sofort ein Stopp. Über weitere Teststellen werde hier im Einzelfall entschieden – sofern Bedarf bestehe.