Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis 821.129 Kilometer erradelt. Dafür gab es den Titel als „fahrradaktivste Kommune in Rheinland-Pfalz“. In diesem Jahr soll die Eine-Million-Kilometer-Marke geknackt werden.

Dazu spornt Landrat Fritz Brechtel in einer Mitteilung zum diesjährigen Stadtradeln an. Der Wettbewerb zählt mittlerweile zu der weltweit größten Fahrrad-Kampagne, an der sich seit einigen Jahren auch der Landkreis beteiligt. Das Klimaschutz-Management organisiert die Beteiligung. Schon jetzt ist es demnach möglich, sich unter www.stadtradeln.de/landkreis-germersheim.de anzumelden oder neu zu registrieren. Der Aktionszeitraum für die Teams startet am 3. und endet am 23. Juni. Nach der Anmeldung können sich die Menschen entscheiden, ob sie mit einem eigenen Team antreten oder bei einer bereits gemeldeten Gruppe mitradeln. Jeder eingefahrene Kilometer und auch die Anzahl der Fahrten zahlen auf die Gesamtwertung des Landkreises ein. Schülerinnen und Schüler können sich zudem unter www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp registrieren und dabei zusätzlich für die eigene Schule im Wettbewerb stehen.