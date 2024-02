„Fahr mit!“ heißt eine neue Funktion der Verbandsgemeinde App, die ab sofort verfügbar ist. Sie bietet die Möglichkeit, nach Mitfahrmöglichkeiten zu suchen und sie anzubieten.

Im neuen, übersichtlicher gestalteten Startbildschirm, der künftig nach Farben sortiert ist, befindet sich die grüne „Fahr mit!“-Kachel, die die Nutzenden direkt ins Menü bringt. Dort sind sämtliche derzeit angebotenen Fahrten einsehbar und können nach angebotenen Fahrten („Biete Fahrt“) beziehungsweise Personen, die Fahrten suchen („Suche Fahrt“) filtern. Das Angebot kommt ohne Registrierung aus, einen Account müssen die Nutzenden also nicht erstellen. Ein Erklärvideo zur Benutzung steht auf der Website der Verbandsgemeinde unter www.ruelzheim.de bereit.