Pendler zwischen der Südpfalz und Karlsruhe müssen ab Donnerstag, 18. Juni, mit Verkehrsbehinderungen bei Maximiliansau rechnen. Grund sind Sanierungsarbeiten der B10. In Fahrtrichtung Germersheim/Landau wird zwischen der Rheinbrücke und der Abfahrt Maximiliancenter auf etwas mehr als 100 Metern der Asphalt erneuert. „Die Fahrbahninstandsetzungen in diesem stark frequentierten Streckenabschnitt sind dringend erforderlich, um einen reibungslosen Verkehrsfluss sicherstellen zu können“, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Montabaur mit. Um größere Behinderungen im Berufsverkehr möglichst zu vermeiden, sind die Arbeiten an zwei Wochenenden geplant. Der erste Bauabschnitt beginnt heute, gegen 12 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Sonntag, 21. Juni, 18 Uhr. Zwei von drei Fahrspuren sind dann nicht befahrbar. Am Donnerstag, 25. Juni, 12 Uhr, gehen die Arbeiten weiter. Der LBM rechnet damit, dass die Bauarbeiten am Sonntag, 28. Juni, 18 Uhr, beendet sind.