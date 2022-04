Der Ausbau des letzten großen Abschnitts der Bellheimer Ortsdurchfahrt geht in seine letzte Phase. Am Dienstag, 19. April, sollen die Arbeiten zum Ausbau der L 509 (Hauptstraße) zwischen Großer Kirchstraße und Kreisel am Ortsausgang in Richtung Knittelsheim beginnen.

Das Bauvorhaben umfasst den Vollausbau der Straße einschließlich der Gehwege. Sieben Bauabschnitte sind für den etwa 960 Meter langen Abschnitt geplant. Diese Bauabschnitte sind jeweils in eine Länge zwischen 80 und 170 Metern und Bauzeiten von je einem bis vier Monate unterteilt. Die Unterteilung in mehrere Bauabschnitte verlängere zwar die Bauzeit, aber so würden die Belastungen für die Anwohner verringert, hieß es bei einem Gespräch im Ende 2021. Den Anwohnern soll auf diese Weise die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke ermöglicht werden.

„Die Arbeiten starten mit dem 2. Bauabschnitt, der an der Großen Kirchstraße beginnt und vor der Obermühlstraße endet“, heißt es in der Pressemitteilung des Landesbetriebs Mobilität. Die Hauptstraße werde in den voraussichtlich vier Monaten, die dieser Bauabschnitt dauert, voll gesperrt und der Verkehr über die Südumgehung umgeleitet. Über die weiteren Bauabschnitte will der LBM jeweils gesondert informieren.

Die Gesamtbauzeit für alle Abschnitte werde schätzungsweise eineinhalb Jahre dauern. Für Fußgänger soll während der Bauzeit immer ein Gehweg auf einer Straßenseite zur Verfügung stehen. Die Baukosten tragen das Land (etwa 1,6 Millionen Euro) und die Gemeinde (etwa 1,3 Millionen Euro).