Der Landesbetrieb Mobilität teilt mit, dass ab Dienstag, 12. März , die Fahrbahn der L540 zwischen Hagenbach und Neulauterburg in fünf Bauabschnitten saniert wird. Dafür wird die Straße voll gesperrt.

Im 1. Bauabschnitt wird die Straße ab der Zufahrt „Am Hochufer“ in Hagenbach in Richtung Berg auf einer Länge von etwa 2 Kilometer voll gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert und führt von Hagenbach kommend in Richtung Büchelberg über die K 19 und als Einbahnstraße über die K 18, weiter auf die B 9 nach Neulauterburg. Aus Richtung Neulauterburg führt die Umleitung als Einbahnstraße über die K 22 auf die B 9 in Richtung Kandel und über die K 19 nach Hagenbach.

Die Bauzeit wird voraussichtlich - je nach Witterung - bis Mitte April dauern. Anschließend wird im 2. Bauabschnitt die L 540 von der Zufahrt „Am Hochufer“ bis zum Kreisel in Hagenbach saniert.