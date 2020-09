Bei der Veranstaltung „Now & Next“ präsentiert Mercedes Benz Lastwagen am Mittwoch am Standort Wörth neue Produkte. Darunter ist auch ein seriennaher Prototyp des batterieelektrischen eActros für den schweren Verteilerverkehr. Die Serienproduktion soll 2021 im Werk Wörth anlaufen, zusätzlich zur derzeit bestehenden Fertigung von Lastwagen mit Verbrennungsmotor. Der eEconic basiert auf dem Mercedes-Benz eActros und soll ab 2022 in Serie folgen. Er ist laut Unternehmen speziell für den Kommunaleinsatz konzipiert.

Der Start der Serienfertigung 2021 sei für den Standort und die Region ein wichtiger Meilenstein, sagte Matthias Jurytko, Leitung Standort und Produktion Werk Wörth in einer Pressemitteilung. Auch Thomas Zwick, Betriebsratsvorsitzender im Werk Wörth, wertet die Entscheidung als wichtiges Signal: „Wir sichern damit die Beschäftigung am Standort und gehen gemeinsam mit der Belegschaft den vor uns liegenden Weg: Die Transformation einer ganzen Branche hin zu neuen Antrieben, mehr Flexibilisierung und Vernetzung.“