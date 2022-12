E-Scooter bestimmen seit geraumer Zeit das Bild in der Germersheimer Innenstadt. Doch zum 31. Dezember 2022 wird der Anbieter „Bird“ seine Fahrzeuge in der Stadt einsammeln und abholen. Der Hintergrund: Die Firma stellt ihre Geschäfte in Deutschland ein.

Es habe keinen Vertrag mit „Bird“ gegeben, erläuterte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) nun auf Anfrage im Stadtrat. Die Stadt habe dem Unternehmen lediglich erlaubt, hier zu arbeiten. Nach dem angekündigten Rückzug von „Bird“ sei man nun mit zwei, drei anderen Anbietern im Gespräch, so Schaile. Hoffnungen, dass das „Falschparken“ von E-Scootern künftig geahndet werden könnte, machte er indes keine. Ein solcher Nachweis wäre zu schwierig und aufwändig.