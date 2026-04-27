Ein auffälliger Autofahrer auf der A65 hat in der Nacht eine Polizeikontrolle ausgelöst. Der 50-Jährige war mit einem Suzuki von Karlsruhe kommend in Richtung Landau unterwegs. Weil er mehrfach ohne Grund bremste und Schlangenlinien fuhr, wurde er in der Nacht auf Montag gegen 0.30 Uhr bei der Polizei Wörth gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle auf Höhe Erlenbach bei Kandel nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug des Mannes musste stehen bleiben, außerdem wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.