Nach einem Unfall bei Kandel war die A65 in Richtung Karlsruhe am Sonntag rund drei Stunden lang gesperrt. Laut Polizei war um die Mittagszeit ein junges Paar, Anfang 20, aus den Niederlanden auf der Autobahn unterwegs. Wegen eines technischen Defekts blieb ihr VW-Bus auf der linken Spur an der Leitplanke stehen. Die beiden konnten das Auto verlassen, so die Polizei, um hinter der Leitplanke Schutz zu suchen. Während sie die Gefahrenstelle absicherten, kam ein VW T roc angefahren. Der 32-jährige Lenker des Autos fuhr auf den Bus mit der Panne auf. Durch den starken Aufprall wurde der 32-Jährige leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die A 65 in Richtung Karlsruhe komplett gesperrt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei an beiden Fahrzeugen Schaden in Höhe von circa 15 000 Euro. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Rohrbach abgeleitet.