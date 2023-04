Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Erneuerung der Fahrbahn des Kreisels am Ortsausgang in Richtung Rheinzabern geht der Ausbau der Rheinstraße in seinen finalen Abschnitt. Die Arbeiten laufen seit Anfang der Woche.

Man geht in zwei Bauabschnitten vor, wie Michael Senf vom Landesbetrieb Mobilität in Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ jetzt mitteilte. Der erste Bauabschnitt umfasst den westlichen Teil des Kreisverkehrs.