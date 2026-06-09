Kandel A65: 19-Jähriger bei Unfall verletzt, Weiterfahrt untersagt

urn_binary_dpa_com_20090101_250529-935-618736-filed

Ein Auto ist auf der A65 bei Kandel-Nord mit einem anderen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wechselte ein 70-jähriger Renault-Fahrer kurz nach der Ausfahrt Kandel-Nord auf den linken Fahrstreifen und übersah dort einen 19-jährigen Audi-Fahrer. Der Unfall passierte am Montag gegen 17.25 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Bei der Aufnahme stellten die Beamten Auffälligkeiten beim 19-Jährigen fest. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe im Krankenhaus. Beide Fahrer müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Mehr zum Thema
Kandel A65: Unfall, Sperrung, Aktuelles Alle Themen
x