Ein Auto ist auf der A65 bei Kandel-Nord mit einem anderen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wechselte ein 70-jähriger Renault-Fahrer kurz nach der Ausfahrt Kandel-Nord auf den linken Fahrstreifen und übersah dort einen 19-jährigen Audi-Fahrer. Der Unfall passierte am Montag gegen 17.25 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Bei der Aufnahme stellten die Beamten Auffälligkeiten beim 19-Jährigen fest. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe im Krankenhaus. Beide Fahrer müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.