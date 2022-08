Ein brennender Sattelauflieger konnte am Donnerstagmittag auf der A5 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe von Ubstadt-Weiher durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein dadurch entstandener Flächenbrand wurde zügig eingedämmt und ebenfalls gelöscht. Laut Polizei war, aus bislang ungeklärter Ursache, gegen 14.30 Uhr ein Feuer im Bereich einer der Achsen des Sattelaufliegers entstanden. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und die Zugmaschine abkoppeln. Das Feuer breitete sich aber rasch aus, auch der Grünstreifen brannte. Die sofort verständigte Feuerwehr löschte sowohl den Auflieger als auch den Flächenbrand. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die A5 war zur Brandbekämpfung und wegen der starken Rauchentwicklung für ungefähr eine halbe Stunde in Richtung Süden voll gesperrt. Bis 21.30 Uhr mussten immer wieder kurzfristig ein oder zwei Fahrstreifen wegen der Bergung gesperrt werden. Der Auflieger war mit Kunstrasensand beladen gewesen und musste vor der Bergung erst aufwändig abgeladen werden. Der entstandene Schaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.