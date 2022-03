99 Abiturientinnen und Abiturienten wurden feierlich vom Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasiums Germersheim verabschiedet. Da lag es für Laudator Fritz Brechtel nahe, die Situation mit dem Neue-Deutsche-Welle-Hit „99 Luftballons“ zu vergleichen. Das Ziel Abitur sei nun erreicht. Bei den zukünftigen Plänen dürfe man aber durchaus auch einmal scheitern. Hier gelte „Aufstehen, Krönchen richten und weitergehen“.

Sechs der Absolventen hatten eine 1 vor dem Komma und wurden entsprechend mit dem Förderpreis des Landrats ausgezeichnet. Schulleiterin Ariane Ball übergab den Preis der Ministerin für Bildung für vorbildliche Haltung und vielfältiges Engagement in der Schule an Julia Bauer. Der Preis des Rotary-Clubs Germersheim-Südliche Weinstraße ging an Emily Berge, die zudem – zusammen mit Katharina Kirchner - einen Preis für herausragende Leistungen und ein exzellentes Abitur im Fach Sozialkunde erhielt.

Katharina Kirchner erhielt darüber hinaus den Preis des Vereins für deutsche Sprache für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch. Mit dem renommierten Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft für sehr gute Leistungen im Leistungsfach Deutsch und sehr gute literarische Kenntnisse wurde Victor Kusterer geehrt, der zudem den WiSo-Preis der Sparkasse Südpfalz für herausragende Leistungen im Fach Sozialkunde erhielt. Für sein Engagement bei den Medienscouts wurde Jonas Huber geehrt. Annina Brümmer erhielt den Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Für sein Engagement in der SV und in der Arbeitsgemeinschaft „Jugend debattiert“ wurde Lars Gutzler prämiert. Lirim Muqaj erhielt zusammen mit Julien Mußlick eine Anerkennung für ihr langjähriges, sehr engagiertes Mitarbeiten in der Schulbibliothek. Annina Brümmer, Julian Seither und Paul Buda erhielten den Preis der Firma ITK Engineering AG aus Rülzheim. Annina Brümmer erhielt den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, den Preis der Stiftung Pfalz-Metall sowie – ebenso wie Abdulaziz Al-Surabi, Lars Gutzler, Svenja Neidig, Julian Seither und Lukas Wall eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für das beste Abitur in Physik erhielt Julian Seither. Lea Heubel bekam den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für ihre Leistungen in Chemie. Mario Wetzka wurde für sehr gute Leistungen in Mathematik geehrt, Paul Buda für herausragende Leistungen in Informatik und Mathematik sowie viele Wettbewerbserfolge. Julia Sedelnikov erhielt einen Preis für sehr gute Leistungen im Grundkurs Physik sowie – zusammen mit Jonathan Lösch – einen Preis für sehr gute Leistungen in Biologie. Den Preis des Verbandes Deutscher Biologen für hervorragende Leistungen und ein sehr gutes Abitur im Fach Biologie erhielt Alisa Mensch. Preise für sehr gute Leistungen im Fach Erdkunde erhielten Julia Bauer und Lilly Mahler. Cedric Scheurer erhielt den Pierre-de-Coubertin-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Sport sowie soziales Engagement.