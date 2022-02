Erneut haben sich 18 Eltern und Großeltern am eigens dafür eingerichteten Generationenpfad eingefunden, um „Bäume für Ottersheimer Babys“ zu pflanzen. Als vor zehn Jahren die Gemeinde diese alte Tradition wieder ins Leben rief, fand der Brauch in seiner Symbolik als wertvolles Geschenk zur Geburt eines Kindes erfreuliche Akzeptanz. So wurden entlang des südlich von Ottersheim gelegenen Pfades inzwischen 97 Obstbäumchen gepflanzt und können ein Leben lang die betroffene Person begleiten.