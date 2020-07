Glück im Unglück hatte ein 94-jähriger Fahrradfahrer, als er am Dienstagmorgen mit seinem Dreirad die Landesstraße 602 in Philippsburg überquerte und dabei einen heranfahrenden Pkw übersah. Gegen 8.50 Uhr fuhr der Rentner mit seinem Gefährt den Radweg der L 602 in Richtung Wiesental entlang, heißt es im Bericht der Karlsruher Polizei. Als der Weg endete, überquerte der Mann die Fahrbahn und übersah dabei den heranfahrenden Mercedes-Benz. Geistesgegenwärtig erkannte der 63-Jährige die Situation und lenkte sein Fahrzeug in den dortigen Grünstreifen und streifte dabei einen Pfosten. Der Rentner versuchte ebenfalls einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dabei von seinem Rad. Dabei verletzte er sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.