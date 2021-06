Ein 92-jähriger Radfahrer fuhr am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr von einem Radweg auf die Josef-Probst-Straße in Germersheim. Hierbei missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines Autos und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich an Hand und Ellenbogen.