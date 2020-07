Eine Spende von gut 900 Euro hat Elke Rinnert an den Wörther Tierschutzverein Sonnenschein gespendet. Das Geld hat die Tierfreundin und Hobby-Schneiderin durch die Fertigung von Mund-Nase-Masken erwirtschaftet. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Maximiliansauerin Anfragen von Freunden und Bekannten bekommen, ob sie Masken nähen würde. Ihr Bruder erzählte ihr, dass es auch an der Tankstelle, die er betreibt, Anfragen gebe. So legte sie dort Masken aus und bat diejenigen, die eine mitnehmen, um eine Spende in selbstgewählter Höhe. Nun fand die Übergabe statt. Irma Gundermann vom Tierschutzverein nahm die Spende, die für die Deckung allgemeiner Kosten beispielsweise für Tierfutter, gedacht ist, entgegen. „Mir ist es wichtig zu zeigen, dass das Geld auch wirklich dort ankommt – wie es versprochen wurde“, so Rinnert.