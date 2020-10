Schwere Verletzungen hat am Mittwochabend ein 90-jähriger Fußgänger erlitten, als er von einer 24-jährigen Radfahrerin erfasst und umgeworfen wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der 90-Jährige kurz nach 19 Uhr auf der Linkenheimer Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. Nahe des Adenauerrings näherte sich ihm von hinten eine 24-jährige Radfahrerin, die den Fußgänger trotz eingeschalteter Fahrradbeleuchtung nicht rechtzeitig erkannte. In der Folge kollidierte sie mit dem Fußgänger, der durch die Wucht des Aufpralls nach vorne auf die Fahrbahn geworfen und schwer verletzt wurde.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 90-Jährigen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 24-jährige Unfallverursacherin selbst erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht vor Ort behandelt werden. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.