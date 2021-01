Weil ihr Kühlschrank leer war, wandte eine 90-Jährige sich am Montagmittag an die Polizei. Die alleinstehende alte Dame wohnt im 4. Obergeschoss eines Hauses im Stadtteil Neureut. Sie ist gehbehindert und kann deshalb nicht einkaufen. Der Kühlschrank der Seniorin war bis auf einige verdorbene Lebensmittel leer, stellten die Beamten fest. Auf Nachfrage erläuterte die Dame, dass sie in den letzten Tagen ein starkes Hungergefühl verspürt hatte und daher alles aufgegessen hatte. Weil die zuständige Betreuerin, die sie immer versorgt, erst im Laufe des Nachmittags vorbeischauen konnte, gingen die Beamten für die Dame ganz kurzfristig das Notwendigste einkaufen. Die Beamten fanden in der Wohnung zudem einen vermeintlich kaputten Fernseher, den sie mit wenigen Handgriffen wieder zum Laufen bringen konnten. Auch darüber freute die Frau sich sehr.