Am Montag befuhr um 11.30 Uhr ein 88-jähriger Autofahrer die Verlängerung der Turmstraße von der Grillhütte kommend. Aufgrund Unachtsamkeit er laut Polizei von der Fahrbahn ab, überschlug sich in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Graben und blieb erst inmitten in einer angrenzenden Wiese liegen. Durch die Beschädigungen wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt, aber dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand mit ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro, schätzt die Polizei.