Wiederholt berichtete die Polizei in der Vergangenheit über sogenannte Schockanrufe. Bei denen versuchen Täter in betrügerischer Absicht unter anderem Verkehrsunfälle oder sonstige Notlagen vorzutäuschen, um an das Geld der Opfer zu gelangen. Auch am Freitagmorgen kam es in Bellheim nach Polizeiangaben wieder zu einem solchen Anruf. Hier wurde eine 88-jährige Frau von einem vermeintlichen Polizeibeamten über einen Verkehrsunfall ihrer Bekannten informiert, für den eine Kaution zu hinterlegen sei. Nachdem die Frau ihre Anschrift mitteilte und angab, kein Bargeld zuhause zu haben, wurde das Gespräch seitens der Täter beendet.

Appell der Polizei: „Geben Sie Fremden gegenüber niemals leichtfertig Ihre Daten heraus und geben Sie keine Auskunft über Vermögenswerte! Im Zweifelsfall sollte immer Kontakt zur Polizei aufgenommen werden!“