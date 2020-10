Prellungen und Schürfwunden erlitt ein 86-jähriger Radfahrer am Freitagabend, als er in der Gartenstraße unterwegs war. In Höhe eines geparkten Wagens öffnete ein etwa 45-jähriger Autofahrer die Tür seines Autos und brachte den Radfahrer zu Fall. Der 86-Jährige erhielt vom Unfallgegner fiktive Personalien und telefonische Erreichbarkeiten. Sämtliche Kontaktversuche seitens des Radfahrers schlugen entsprechend fehl, sodass er am Folgetag die Polizei kontaktierte. Hinweise an die Polizei in Wörth/Rhein unter 0721-92210.