Glück im Unglück hatte laut Mitteilung der Polizei am Samstag gegen 11 Uhr ein 86 Jahre alter Mann aus dem Kreis Germersheim. Der Senior befuhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl die K1 von Zeiskam kommend in Richtung Freimersheim, um die dortigen Weinbergszeilen zu betrachten. Da er versehentlich die Ausfahrt zum Feldweg mit dem Böschungsabgang verwechselte, fuhr er die Böschung hinab, fiel vom Krankenfahrstuhl herunter und kam an einem Wingertspfahl zum Stehen. Glücklicherweise befand sich in unmittelbarer Nähe ein Fahrradfahrer, der sich um den Mann kümmerte und unverzüglich die Rettungskräfte informierte. Der 86-Jährige wurde vor Ort durch medizinisches Fachpersonal untersucht und im Anschluss unverletzt seiner Tochter übergeben.